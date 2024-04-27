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01:10, 27 апреля 2024Ценности

Бывшая жена Венсана Касселя показала фигуру в бикини и юбке из сетки

Бывшая жена Венсана Касселя Тина Кунаки снялась в бикини для Victoria's Secret

Фото: @victoriassecret

Бывшая жена актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки снялась в откровенном виде для бренда нижнего белья Victoria's Secret. Соответствующая публикация появилась Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенном фото 27-летняя манекенщица показала фигуру в атласном бикини бежевого цвета, состоящем из бюстгальтера бандо и плавок с плетеными вставками по бокам. Она также позировала в белой юбке из сетки и коричневых кожаных сапогах в ковбойском стиле. Ее образ дополнили ремень и браслеты, украшенные ракушками.

На фото ее волосы распущены и уложены в кудри, а на лице присутствует минимальное количество макияжа.

Ранее сообщалось, что Тина Кунаки прокатилась на машине в откровенном наряде. Тогда модель предстала в облегающем прозрачном платье черного цвета, которое было оформлено горизонтальной полосой.

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      Мария Винар
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