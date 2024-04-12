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11:20, 12 апреля 2024Ценности

Бывшая жена Венсана Касселя прокатилась на машине в прозрачном платье

Бывшая жена Венсана Касселя Тина Кунаки снялась в машине в прозрачном платье

Фото: @tinakunakey

Бывшая жена актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки прокатилась на машине в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 27-летняя манекенщица позировала на заднем сиденье автомобиля. Она снялась в облегающем прозрачном платье черного цвета в горизонтальную полоску, оформленном короткими рукавами и воротом.

Кроме того, знаменитость уложила волосы в конский хвост, надела на запястья два широких браслета в тон одежде и выбрала в качестве обуви остроносые туфли на высоких каблуках и с ремешками на щиколотках.

Ранее в апреле бывшая «самая сексуальная женщина в мире», британская актриса и фотомодель Кили Хейзелл снялась в наряде с иллюзией наготы.

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      Карина Черных
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