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11:44, 11 апреля 2024Ценности

Бывшая «самая сексуальная женщина в мире» снялась в платье с иллюзией наготы

Фото: Kristina Bumphrey / Variety / Getty Images

Британская актриса и фотомодель Кили Хейзелл снялась в наряде с иллюзией наготы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Тед Лассо» примерила облегающее платье французского бренда Jean Paul Gaultier с короткими рукавами и круглым вырезом. При этом на платье нюдового цвета был нанесен принт в виде полностью обнаженной женской фигуры, которая просвечивает сквозь ткань.

Кроме того, бывшая «самая сексуальная женщина в мире», получившая такой титул в 2010 году от журнала FHM, распустила волосы и отказалась от макияжа. В подписи она отметила, что данный кадр был сделан на пленочный фотоаппарат.

В ноябре 2023 года популярная колумбийская певица Кароль Джи пришла в платье с иллюзией мокрой ткани на голом теле на ежегодную музыкальную премию Billboard Music Awards.

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      Карина Черных
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