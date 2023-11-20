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11:32, 20 ноября 2023Ценности

Популярная певица вышла в свет в платье с иллюзией мокрой ткани на голом теле

Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images

Популярная колумбийская певица Кароль Джи пришла в откровенном наряде на ежегодную музыкальную премию Billboard Music Awards 2023. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

32-летняя исполнительница появилась на публике в полупрозрачном нюдовом мини-платье без бретелей, которое было украшено принтом в виде коричневых разводов. При этом дизайн и расцветка одежды создавали иллюзию мокрой ткани на голом теле. В качестве обуви Джи выбрала босоножки на шпильках в тон данному предмету гардероба.

Также знаменитость сделала укладку с эффектом мокрых волос, обвела контур губ коричневым карандашом и подчеркнула глаза черными стрелками.

Ранее в ноябре немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум посетила этап Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе без штанов.

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      Карина Черных
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