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09:20, 20 ноября 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум пришла на гонки без штанов и в рубашке на голое тело

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум без штанов посетила этап Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе, США. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица пришла на гонки в кожаной рубашке на голое тело, которая оказалась расстегнута и обнажала часть ее груди. Также знаменитость надела трусы с завышенной талией, колготки в крупную сетку и остроносые ботфорты на шпильках.

Звезду сопровождал ее 34-летний супруг — гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц. Музыкант вышел в свет в черных свитере и брюках.

Ранее британская певица и актриса Рита Ора пришла в откровенном наряде на премьеру фильма «Следующий гол — победный» своего мужа, режиссера Тайки Вайтити. 32-летняя исполнительница надела на голое тело короткое черное платье, оформленное глубоким вырезом.

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      Карина Черных
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