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01:04, 16 ноября 2023Ценности

Рита Ора пришла на премьеру фильма в платье на голое тело

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Британская певица и актриса Рита Ора пришла на премьеру фильма своего мужа, режиссера Тайки Вайтити, «Следующий гол — победный» в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя исполнительница надела на голое тело короткое черное платье, оформленное глубоким вырезом. Под него она подобрала кожаные сапоги с широким голенищем, маленькую сумку с металлической ручкой и крупные солнцезащитные очки. Ее образ дополнили сияющие массивное кольцо и колье.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под постом. «Потрясающая», «Красотка», «Королева», «Шикарная девушка», «Как всегда, нереальная», — высказывались они.

В октябре Рита Ора поделилась снимком в откровенном образе и порадовала фанатов. На размещенном фото звезда предстала перед камерой в черном раздельном купальнике, поверх которого было надето металлическое бикини.

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      Мария Винар
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