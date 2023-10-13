Рита Ора поделилась снимком в металлическом бикини

Британская певица и актриса Рита Ора поделилась снимком в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 32-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном раздельном купальнике, поверх которого было надето металлическое бикини. При этом внешний вид артистки дополнили небольшие серьги и массивный широкий браслет.

Поклонники восхитились данным кадром, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Какая ты красивая!», «Как всегда великолепна», «Очень горячо», «На тебя можно смотреть бесконечно», «Само совершенство», — высказывались они.

В сентябре Рита Ора прогулялась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде и попала в объектив папарацци. Поп-исполнительница, посетившая город ради Недели моды, появилась на публике в кружевном платье зеленого цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее черное нижнее белье и кожаные мини-шорты.