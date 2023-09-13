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04:23, 13 сентября 2023Ценности

Рита Ора прогулялась по улицам в прозрачном платье

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Британская певица и актриса Рита Ора прогулялась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде и попала в объектив папарацци. Снимки знаменитости публикует Daily Mail.

Поп-исполнительница, посетившая город ради Недели моды, появилась на публике в кружевном платье зеленого цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее черное нижнее белье и кожаные мини-шорты. При этом волосы телезвезды были распущены, а на ее лицо нанесен нюдовый макияж.

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Из аксессуаров Ора предпочла надеть солнцезащитные очки, а также золотые часы и несколько колец. В то же время в качестве обуви она выбрала балетки, а в руках она держала небольшую сумку.

В августе Рита Ора также примерила прозрачное платье без бюстгальтера. Исполнительница надела черный наряд из кружева на тонких бретелях, демонстрируя подтянутую фигуру. При этом на фото видно, что звезда отказалась от нижнего белья, частично показав обнаженную грудь.

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    Карина Черных
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