Рита Ора примерила прозрачное платье без бюстгальтера

Британская певица и актриса Рита Ора показала фигуру в новом откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 32-летняя исполнительница примерила черное прозрачное платье из кружева на тонких бретелях, демонстрируя подтянутую фигуру. При этом на фото видно, что звезда отказалась от бюстгальтера, частично показав обнаженную грудь.

Свой образ Ора дополнила укладкой на длинных вьющихся волосах, а также макияжем в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую блестящую сумку зеленого цвета, балетки со стразами, колье, браслет и серьги.

Ранее в августе Рита Ора показала новое фото в бикини. На размещенном снимке 32-летняя исполнительница предстала в раздельном купальнике. Звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса в области живота и несколько татуировок на руке.