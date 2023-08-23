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20:34, 23 августа 2023Ценности

Рита Ора показала новое фото в бикини

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Британская певица и актриса Рита Ора показала фигуру на новом откровенном фото. Соответствующий пост появился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 32-летняя исполнительница предстала в раздельном бикини, состоящем из бюстгальтера и трусов с многочисленными завязками. Звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса в области живота и несколько татуировок на руке.

В качестве аксессуаров она выбрала цепи и бусы, а также солнцезащитные очки. При этом знаменитость отказалась от макияжа на лице.

Поклонники оценили внешность Оры в комментариях под постом. «Вот это фигура», «Очень горячая девочка», «Идеальная», «Как же мне нравится!» — написали они.

Ранее Рита Ора пришла на день рождения мужа в прозрачном платье без бюстгальтера. Исполнительница посетила вечеринку на Ибице в честь 48-летия своего супруга, выбрав для выхода в свет прозрачное серое платье длины миди без рукавов и с глубоким разрезом, обнажавшим бедро.

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    Екатерина Ештокина
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