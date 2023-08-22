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11:49, 22 августа 2023Ценности

Рита Ора пришла на день рождения мужа в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Британская певица и актриса Рита Ора пришла на день рождения мужа — новозеландского актера и режиссера Тайки Вайтити в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя исполнительница посетила вечеринку на Ибице в честь 48-летия своего супруга, выбрав для выхода в свет прозрачное серое платье длины миди без рукавов и с глубоким разрезом, обнажавшим бедро. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера. В то же время она дополнила образ черными босоножками на массивных каблуках и платформе, блестящей сиреневой сумкой и многочисленными украшениями.

В свою очередь, избранник Оры появился на торжестве в белой рубашке свободного кроя и бежевых брюках, а также надел серебристые и золотистые браслеты на запястья и цепочку на шею.

В июле канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу также пришла на день рождения возлюбленного в откровенном наряде. На прошедшем в Западном Голливуде торжестве она предстала в прозрачных кроп-топе и брюках клеш итальянского бренда GCDS, которые были украшены крупными блестящими камнями. При этом знаменитость надела трусы нюдового оттенка, но отказалась от бюстгальтера.

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    Карина Черных
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