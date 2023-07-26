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01:00, 26 июля 2023Ценности

Известная модель пришла на день рождения возлюбленного в прозрачном наряде

Модель Винни Харлоу пришла на день рождения возлюбленного в прозрачных топе и брюках

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу пришла на день рождения возлюбленного в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что известная манекенщица с витилиго организовала ужин в честь 28-летия своего избранника баскетболиста Кайла Кузмы, пригласив знаменитых гостей. На прошедшем в Западном Голливуде торжестве она предстала в прозрачных кроп-топе и брюках клеш итальянского бренда GCDS, которые были украшены крупными блестящими камнями. При этом знаменитость надела трусы нюдового оттенка, но отказалась от бюстгальтера.

Свой образ она дополнила солнцезащитными очками, голубыми босоножками на высоких каблуках и серебристой сумкой Chanel. Также девушка сделала объемную высокую прическу из заплетенных в тонкие косы волос и подчеркнула глаза тенями и черной подводкой.

Ранее в июле актриса Меган Фокс снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов в сети. 37-летняя звезда разместила серию снимков, на которых предстала на фоне моря в черном прозрачном платье с длинными рукавами и вырезом от шеи до талии.

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    Карина Черных
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