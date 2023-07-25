Меган Фокс снялась в прозрачном платье у моря

Актриса Меган Фокс показала частично обнаженную грудь в прозрачном платье с вырезом

Актриса Меган Фокс снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов в сети. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда разместила серию снимков, на которых предстала на фоне моря в черном прозрачном платье с длинными рукавами и вырезом от шеи до пупка. Помимо этого, она показала частично обнаженное тело в серебристом купальнике, бюстгальтер которого демонстрировал пышную грудь знаменитости. Свой образ Фокс дополнила влажными от воды распущенными волосами, а также выразительным макияжем.

Поклонники оценили внешность актрисы в комментариях под постом, который набрал более двух миллионов лайков. «Просто нереальная», «Она знает, как она хороша!», «Она великолепна», «Божественная», «Ничего другого и не скажешь, огненная», «Очень горячая», — восхитились они.

Ранее в июле Меган Фокс примерила прозрачное платье без белья. Знаменитость предстала на фоне леса в длинном прозрачном платье на тонких бретелях, декорированном многочисленными оборками, завязками и корсетным верхом. На размещенных кадрах видно, что звезда решила не надевать под наряд белье, показывая пышную грудь и обнаженные ягодицы.