Меган Фокс примерила прозрачное платье без белья

Актриса Меган Фокс показала грудь в длинном прозрачном платье без белья

Актриса Меган Фокс приняла участие в профессиональной фотосессии в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость предстала на фоне леса в длинном прозрачном платье на тонких бретелях, декорированном многочисленными оборками, завязками и корсетным верхом. На размещенных кадрах видно, что звезда решила не надевать под наряд белье, показывая пышную грудь и обнаженные ягодицы.

Свой образ Фокс дополнила укладкой на длинных темных волосах, которые были украшены белыми перьями. Помимо этого, актрисе сделали макияж из ярких оттенков, а также длинный блестящий маникюр. В качестве украшений она примерила золотое кольцо.

Ранее реакция мужчины на съемке Меган Фокс в бикини развеселила фанатов. Поклонники обратили внимание на реакцию ассистента съемочной команды, который наблюдал за манекенщицей, стоя под деревом.

