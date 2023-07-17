Реакция мужчины на съемке Меган Фокс в бикини развеселила фанатов

Фанаты обратили внимание на реакцию ассистента на съемке модели Меган Фокс в бикини

Американская актриса Меган Фокс поделилась кадрами с откровенной съемки и развеселила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя знаменитость запечатлена позирующей на ветви дерева. Для фотосессии она выбрала бикини на завязках зеленого цвета. При этом звезда дополнила свой образ белыми искусственными прядями, которые она вплела в волосы.

Поклонники обратили внимание на реакцию ассистента съемочной команды, который наблюдал за манекенщицей, стоя под деревом. «Парень на видео — это все мы», «Он просто хотел кое-что увидеть», «Парень надеется, что Меган упадет, и он сможет ее поймать», «Парень внизу даже моргнуть не может — ты слишком красивая», «Кажется, я выбрал не ту профессию», «Сейчас все мужчины ему позавидовали», — писали они.

В июне Меган Фокс показала фигуру в откровенном образе. На размещенных кадрах знаменитость запечатлела свое тело, демонстрируя кубики пресса. Звезда снялась в бикини черного цвета, состоящем из бюстгальтера-бандо с вырезом и трусов.