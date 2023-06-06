Меган Фокс показала фигуру в откровенном бикини

Актриса Меган Фокс снялась в откровенном черном бикини

Американская актриса Меган Фокс показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя знаменитость запечатлела свое тело, демонстрируя кубики пресса. Фокс снялась в бикини черного цвета, состоящем из бюстгальтера-бандо с вырезом и трусов. Также на запястье звезды были видны несколько браслетов.

В комментариях под постом, который набрал более 3,3 миллиона лайков, подписчики оценили внешность актрисы. «Обожаю ее, она будет так выглядеть даже в 70 лет», «Огненная», «Восхитительная», — написали они.

Ранее Меган Фокс вышла в свет вместе с возлюбленным в откровенном наряде. 37-летняя звезда «Трансформеров» появилась на публике в обществе избранника — рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly. На размещенных кадрах знаменитость предстала в облегающем асимметричном кроп-топе белого цвета, под которым не было бюстгальтера.