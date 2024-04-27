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00:57, 27 апреля 2024Силовые структуры

Российский депутат стал фигурантом дела об участии в нежелательной организации

Депутат Вишневский стал фигурантом дела об участии в нежелательной организации
Борис Вишневский

Борис Вишневский. Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (признан в России иностранным агентом) стал фигурантом дела об административном правонарушении за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Вишневского подозревают в участии в деятельности движения «Голос» (признано в РФ иноагентом), являющегося структурным подразделением международной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (признана нежелательной в РФ).

Вишневский несколько часов давал объяснения в прокуратуре в связи с начатым в отношении него производством, а в пятницу, 26 апреля вылетел из России. В пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга сообщили ТАСС, что не знают о деле в отношении депутата, и добавили, что Вишневский находится в отпуске.

Об отпуске Вишневского сообщил в своем Telegram-канале глава фракции «Яблока» в заксобрании Петербурга Александр Шишлов. Он уточнил, что депутат должен вернуться в Петербург 6 мая.

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      Марина Совина
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