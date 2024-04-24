Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:01, 24 апреля 2024Силовые структуры

Российский суд заочно арестовал Каспарова и Гудкова

В Коми заочно арестовали Каспарова и Гудкова по обвинению в терроризме
Гарри Каспаров

Гарри Каспаров. Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

В Коми суд заочно арестовал признанных в России иноагентами и включенных в список террористов и экстремистов чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России (признан нежелательной в РФ организацией) Ивана Тютрина и бывшую экоактивистку Евгению Чирикову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда.

Фигуранты обвиняются в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») УК РФ. Он призывал сжигать храмы Московской патриархии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о применении Украиной ракеты ATACMS против России

      Банки нерезидентов вошли в топ самых прибыльных в России

      На Украине предположили сроки получения военной помощи

      США тайно поставили Украине ракеты ATACMS

      Расправившуюся с двухлетней дочерью в ванне россиянку осудили

      Троих россиян унесло в открытое море в Сочи

      В Госдуме заявили о заполонивших Мариуполь и живущих по своим порядкам мигрантах

      ФРГ и Британия договорились сдерживать Россию у ее границ на море

      Эрдоган заявил о прекращении торговли с Израилем

      Назван самый вредный завтрак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше