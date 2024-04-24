Российский суд заочно арестовал Каспарова и Гудкова

В Коми заочно арестовали Каспарова и Гудкова по обвинению в терроризме

В Коми суд заочно арестовал признанных в России иноагентами и включенных в список террористов и экстремистов чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России (признан нежелательной в РФ организацией) Ивана Тютрина и бывшую экоактивистку Евгению Чирикову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда.

Фигуранты обвиняются в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») УК РФ. Он призывал сжигать храмы Московской патриархии.

