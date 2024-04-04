Призывавшего сжигать храмы Московской патриархии Корчинского заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал украинского националиста Корчинского

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского. Об этом сообщает ТАСС.

Избранная мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на российской территории. Корчинскому заочно предъявлено обвинение по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») УК РФ.

Ранее МВД России переобъявило националиста в розыск. Он призывал сжигать храмы Московской патриархии.

В 2002 году Корчинский основал националистическую партию «Братство» (организация признана экстремисткой и запрещена в России).