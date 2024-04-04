Украинского националиста повторно объявили в розыск в России

МВД России переобъявило в розыск украинского националиста Корчинского

МВД России переобъявило в розыск украинского националиста и политика Дмитрия Корчинского. Это следует из базы ведомства.

Мужчина разыскивается по уголовной статье. Другие подробности в МВД России не раскрыли.

Собеседник ТАСС заявил, что Корчинскому заочно предъявлено обвинение по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») УК РФ. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать его заочно, отметил источник агентства.

Известно, что Корчинский призывал сжигать храмы Московской патриархии.

Дмитрий Корчинский принимал участие в войнах в Приднестровье, Абхазии и Чечне в составе отрядов Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО, запрещена в России), в 2002-м основал националистическую партию «Братство» (организация запрещена в России). Он активно участвовал в Евромайдане 2013-2014 годов.