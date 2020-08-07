Диджея Эрика Морилло задержали за сексуальное насилие

Американский диджей Эрик Морилло задержан полицией по обвинению в сексуальном насилии к женщине. Об этом пишет The Guardian в пятницу, 7 августа.

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В заявлении, которое предполагаемая жертва подала в полицию, говорится, что она познакомилась с музыкантом на частной вечеринке в Майами, после чего они отправились домой к Морилло с еще одной женщиной. Там диджей начал оказывать ей знаки внимания, на которые она не отвечала взаимностью. Позже женщина напилась и отправилась в комнату, где уснула. Проснувшись, она обнаружила, что лежит на кровати голой, в то время как Морилло стоял рядом, также обнаженный.

49-летний диджей отверг обвинения в сексуальном насилии, однако медицинские анализы жертвы подтвердили ее показания о сексуальном контакте с Морилло. Отмечается, что он сам явился в полицию в присутствии адвоката.

3 августа сообщалось, что британский грайм-рэпер Solo 45, бывший участник группы Boy Better Know, сел в тюрьму на 24 года за пытки и изнасилование четырех женщин.