Обладателя «Грэмми» арестовали за сексуальные домогательства и нападение

Продюсера Ноэля Фишера арестовали за сексуальные домогательства и нападение. Об этом сообщает KTLA.

Обладателю «Грэмми», который ранее сотрудничал с Jay-Z, Бейонсе, Maroon 5 и Дрейком, предъявили обвинения по 15 пунктам в домогательстве и пяти пунктам в нападении. У него есть возможность выйти под залог, однако для этого необходимо заплатить 6,2 миллиона долларов.

Уточняется, что все предполагаемые преступления были совершены в период с 2010 по 2018 год. В прошлом году начинающая певица и модель Кристина Бач подала на Фишера в суд, обвинив его в насилии. Она выиграла дело и получила 15 миллионов долларов. О неподобающем поведении продюсера также заявляли певицы Биби Рекса и Джесси Рейес.

Ранее участников американской рок-группы The Killers обвинили в изнасиловании пьяной женщины. Звукорежиссер Чез Шерри рассказала в своем Twitter-аккаунте, что работала с коллективом более десяти лет назад. По ее словам, после одного из концертов артисты по очереди ходили в гримерку, где лежала их пьяная поклонница, а затем обсуждали свой контакт с ней. Расследование доказало непричастность музыкантов к этому преступлению.