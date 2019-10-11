Французского певца обвинили в сексуальном насилии

Французского певца и киноактера Патрика Брюэля обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает TVA Nouvelles.
Отмечается, что в прокуратуру поступила жалоба от сотрудницы одного из спа-салонов во французском городе Перпиньян. Девушка сообщила, что инцидент произошел в июле во время массажа. Сейчас Брюэль находится под следствием.
По словам адвоката исполнителя, ему ничего неизвестно ни о жалобе, ни о самом расследовании в отношении Брюэля.
Летом 2018 года сотрудница спа-салона на Корсике также обвинила артиста в домогательствах.
Патрик Брюэль начал петь и сниматься в кино в конце 1970-х. Первый крупный успех пришел к нему в 1987 году после выхода фильма Клода Лелуша «Бандит». Альбом Брюэля «Alors regarde», выпущенный в 1989 году, получил статус бриллиантового, будучи распроданным тиражом более чем в 2 миллиона экземпляров.