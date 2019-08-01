Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах

Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах. Ее слова приводит USA Today.

Вагнер вспомнила, как в 2008 году, когда ей только исполнилось 17 лет, ездила в спортивный лагерь в Колорадо. Она пришла на вечеринку к одному из фигуристов, не успела вернуться домой и осталась у него ночевать. «Посреди ночи я почувствовала, как кто-то лег ко мне в постель и начал целовать. Всем телом Джон навалился на меня, положил руки на штаны, но я его остановила. Тогда он спокойно встал и ушел», — заявила она.

По словам фигуристки, много лет она скрывала произошедшее. Она и Кафлин тренировались в одной команде, ездили на сборы, но никто не вспоминал о случившемся. Вагнер отметила, что фигурист никогда не извинялся перед ней. «Я всегда чувствовала себя изнасилованной. В ту ночь у меня отняли безопасность», — подытожила она.

Кафлин покончил с собой в январе 2019 года в возрасте 33 лет. После его смерти бывшая партнерша фигуриста по парному катанию Бриджит Намиотка обвинила его в сексуальном насилии.

Вагнер завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2014 года. В ее активе также серебро чемпионата мира 2016 года.

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