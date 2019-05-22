Фигуристка обвинила покончившего с собой партнера в сексуальном насилии

Фигуристка и тренер Бриджит Намиотка обвинила бывшего партнера по парному катанию Джона Кафлина в сексуальном насилии. Американка опубликовала ряд постов в своем Facebook-аккаунте.

Кафлин покончил с собой в январе 2019-го. По словам Намиотки, жертвами спортсмена стали по меньшей мере 10 девушек. «Невиновные не вешаются», — написала она в одном из постов. Она также отметила, что Кафлин подвергал ее сексуальному насилию на протяжении двух лет.

Высказывания Намиотки вызвали неоднозначную реакцию. «Думай перед тем, как что-то опубликовать. Моя подруга повесилась после того, как изнасиловали ее. Твои слова многих ранят!» — написал фигуристке пользователь Роберт Фаринг. «Почему только сейчас? Захотелось внимания, неудачница?» — возмутился Моралес Венди. «Отвратительно. Он уже мертв. И сколько вы с ним прокатались?» — написала Британни Шили. Некоторые пользователи поддержали Намиотку.

Она выступала вместе с Кафлиным с 2005 по 2007 год. Лучшим результатом пары стала победа на этапе Гран-при среди юниоров в Хорватии. Сейчас 29-летняя фигуристка сосредоточилась на тренерской деятельности.

После окончания карьеры Кафлин работал тренером и комментатором. В декабре 2018-го американец был отстранен от деятельности, связанной с фигурным катанием, на фоне обвинений в сексуальном насилии.

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