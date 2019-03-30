Американского спортсмена обвинили в педофилии

Комиссия присяжных штата Техас (США) обвинила бывшего бейсболиста Джона Веттеленда в трех случая сексуального насилия над ребенком. Об этом сообщает Sports Illustrated.

В январе 2019 года 52-летний американец был арестован и отпущен под залог в 25 тысяч долларов. Он обвиняется как минимум в трех случаях сексуального насилия над мальчиком в период с 2004 по 2006 год. Ребенку тогда было от четырех до шести лет.

Веттеленд — бывший игрок клубов Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Янкис» и «Техас Рейнджерс». В 1996 году он стал победителем и самым ценным игроком Мировой серии. Спортсмен завершил карьеру в 2000-м. Он входит в Зал славы клуба из Техаса.

22 марта из тюрьмы вышел бывший футболист сборной Англии Адам Джонсон, отсидевший за совращение 15-летней девушки. Его посадили на шесть лет в 2016 году, однако отпустили на свободу по истечении половины срока.

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