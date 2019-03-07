Отсидевшего за педофилию футболиста предложили навсегда отлучить от спорта

Член британского парламента Клайв Эффорд считает, что бывшему футболисту сборной Англии Адаму Джонсону, осужденному за педофилию, следует запретить возобновление профессиональной карьеры. Его слова приводит talkSPORT.

Джонсон выйдет на свободу 22 марта, пробыв за решеткой половину срока. Бывший вингер «Сандерленда» также занесен в список совершивших преступления сексуального характера.

«Считается, что футболисты обладают особым статусом в обществе. Они являются ролевыми моделями. Поэтому я полагаю, что людям, отсидевшим за подобные деяния, должна быть закрыта дорога в футбол», — считает Эффорд.

В марте 2016-го Джонсон был признан виновным в совращении подростка. Игрок отрицал на заседании факт сексуальной связи с 15-летней фанаткой. В феврале того же года после предъявления Джонсону обвинений «Сандерленд» расторг с ним контракт.

31-летний полузащитник известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Мидлсбро», «Сандерленд». Джонсон становился чемпионом Англии, а также вызывался в национальную сборную.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



