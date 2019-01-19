Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым

Американский фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании, скончался на 34-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Ассоциации фигурного катания США.

«Мы потрясены известием о смерти Джона. Мы искренне соболезнуем его отцу Майку, сестре Анджеле и другим членам его семьи», — говорится в сообщении организации.

Сестра спортсмена на странице в Facebook написала, что Кафлин покончил жизнь самоубийством. «Мой замечательный, сильный, удивительный брат покончил с собой сегодня. У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон», — призналась Анджела.

Кафлин дважды выигрывал чемпионат США — в 2011 году в паре с Кэйтлин Янкоускас, в 2012-м — с Кейди Денни, а также завоевал серебро на чемпионате четырех континентов в 2012 году.

После окончания спортивной карьеры он работал тренером и комментатором. В декабре 2018-го Кафлин в связи с обвинениями в насилии был отстранен от какой-либо деятельности, связанной с фигурным катанием.

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