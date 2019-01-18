Баскетболист французского клуба найден мертвым в своем доме

Игрок «Нанта» Джермейн Маршалл найден мертвым в собственном доме. Об этом сообщается на официальном сайте французского баскетбольного клуба.

Причина смерти 28-летнего спортсмена пока не называется. Полиция ведет расследование произошедшего.

Руководство клуба отказалось от участия в ближайшем матче чемпионата страны и попросило баскетбольные власти перенести встречу с «Ада Блуа», намеченную на 19 января.

Джермейн Маршалл выступал во французской лиге Pro B. На последней игре против «Орлеана» он набрал 34 очка. В нынешнем сезоне спортсмен сыграл 14 матчей. За свою карьеру баскетболист выступал в Италии, Греции, Голландии и Финляндии.