19-летний футболист покончил с собой

Футболист итальянского футбольного клуба «Мартина» Фабиано Колуччи найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Колуччи должен был встретиться с капитаном «Мартины» Марко Амато. Последний, не дождавшись одноклубника, позвонил в полицию. Тело 19-летнего игрока обнаружил младший брат Колуччи в гараже его дома.

Основной причиной случившегося полиция называет самоубийство. Отмечается, что последние месяцы футболист тяжело переживал развод родителей.

«Мартина» выступает в шестой лиге Италии. Президент клуба попросил руководство перенести следующий матч команды из-за трагедии.

1 января 2018-го футболист индийского «Спортинг клуб де Гоа» Аврхисто Фернандес в возрасте 21 года покончил с собой после новогодней вечеринки. Причины, по которым игрок решил свести счеты с жизнью, остались невыясненными.

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