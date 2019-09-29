Режиссера первого «Форсажа» обвинили в изнасиловании

Режиссера Роба Коэна, снявшего первую часть «Форсажа», обвинили в сексуальном насилии. Об этом пишет The Huffington Post.

По информации издания, инцидент произошел четыре года назад. Некая 28-летняя Джейн согласилась встретиться с Коэном, чтобы обсудить новый телевизионный проект. В процессе разговора тот якобы опоил ее и воспользовался беспомощным состоянием жертвы.

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Спустя два года она написала режиссеру СМС: «В ту ночь, когда мы встретились, ты действительно причинил мне боль и облажался». Коэн ответил, что ему «так жаль это слышать». Он объяснил изданию, что извинялся за не устроивший женщину гонорар по тому проекту.

В феврале 2019 года 32-летняя дочь Коэна Валькирия Уэзер обвинила отца в домогательствах. Будучи трансгендером, она утверждает, что режиссер приставал к ней, когда она еще была мальчиком.

Сам Коэн и его адвокаты категорически отвергают обвинения и жалуются на клевету.

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