Порностудии сочли порно с Вайнштейном чересчур мерзким

Порностудии отказались от создания фильма для взрослых по мотивам сексуальных домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Менеджеры компаний посчитали концепцию пародийной порноленты чересчур мерзкой, передает TMZ.

Журналисты опросили ряд представителей индустрии. Ли Рой Майерс, продюсер компании Wood Rocket, снявшей Ten Inch Mutant Ninja Turtles («25-сантиметровые черепашки у ниндзя»), заявил, что студия не будет делать пародию «на кого-либо или что-либо, что навредило людям».

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Основательница Burning Angel Джоанна Энджел подчеркнула, что, даже если попытаться воплотить эту идею в реальность, найти профессионального порноактера, похожего на скандального продюсера, будет весьма затруднительно. «Для нынешних актеров-мужчин есть определенные эстетические стандарты, и среди них нет никого, кто даже приблизительно напоминал бы Харви Вайнштейна. И не должно быть», — объяснила она.

В октябре 2017-го несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этого скандала в Голливуде массово заговорили о других подобных случаях — в изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

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