Актриса засудила бывшего парня за съемку их секса и обручилась с подругой

Американская актриса и певица Крисси Чэмберс выиграла судебный процесс против своего бывшего бойфренда из Великобритании, слившего в сеть видеозапись их секса. Артистка отметила победу предложением руки и сердца женщине, передает NME в четверг, 18 января.

Согласно деталям процесса, британец заснял постельные сцены без ведома Чэмберс в 2009 году, когда ей было 18 лет. Спустя несколько лет они расстались, и он опубликовал видео на порнографических сайтах, указав имя и возраст девушки.

Виновного приговорили к выплате значительной суммы денег в качестве моральной компенсации. Суд также постановил передать права на видеоролики Чэмберс, чтобы она могла потребовать удалить их с порносайтов.

О победе и помолвке артистка объявила в Instagram. «Сегодня я выиграла дело о порно со мной и предложила самой невероятной девушке на свете жениться на мне».

27-летняя Крисси Чэмберс снималась в таких фильмах, как «+1», «Невидимая сторона», «Семейка Джонсов», «Дорожное приключение 2» и в сериале «Твое милое личико отправится в ад».

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