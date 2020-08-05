Участников The Killers обвинили в изнасиловании пьяной женщины

Участников американской рок-группы The Killers обвинили в изнасиловании пьяной женщины. Об этом сообщает The Guardian.

Звукорежиссер Чез Шерри рассказала в своем Twitter-аккаунте, что работала с коллективом более десяти лет назад. Как утверждает женщина, во время концерта в Милуоки она услышала, как один из организаторов общался по рации с музыкантами. Он якобы говорил им, что в гримерке их ждет девушка, к которой они могут зайти по очереди. Шерри также утверждает, что позднее артисты обменивались впечатлениями о контакте с ней. После окончания концерта охранник площадки заявил, что голая и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения девушка так и осталась лежать в гримерке.

Расследование доказало непричастность музыкантов к этому преступлению. Охранники, а также другие люди, работавшие на площадке, опровергли информацию о том, что видели в гримерке пьяную обнаженную девушку. Сама предполагаемая жертва, попавшая после концерта за кулисы, также опровергла факт насилия. При этом расследование показало, что в коллективе The Killers действительно царила женоненавистническая атмосфера, а участники позволяли себе грубые и сексистские комментарии.