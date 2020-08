Участник Boy Better Know сел на 24 года за пытки и изнасилование четырех женщин

Фото: Avon and Somerset Police

Британский грайм-рэпер Solo 45 (Энди Анокье), бывший участник группы Boy Better Know, сел в тюрьму на 24 года за пытки и изнасилование четырех женщин. Об этом пишет The Guardian.

33-летнего музыканта признали виновным в удерживании женщин против их воли, многократном изнасиловании и причинении физического вреда. Жертвы Анокье рассказали на суде, что тот избивал их и угрожал оружием, держал тряпку с отбеливателем над их лицами и пытал их, имитируя утопление. Он снимал свои действия на камеру телефона, записи были показаны на закрытом заседании суда.

Одна из жертв заявила, что музыкант насиловал ее в течение нескольких часов, и в эти моменты она «была готова делать все, что он скажет, опасаясь новых пыток».

Анокье на суде признал, что получает удовольствие от жестокого обращения с женщинами, отметив, что женщины давали согласие на его «игры в изнасилование».

Solo 45 входил в состав Boy Better Know с 2006-го по 2017 год. Объединение и одноименный лейбл были основаны братьями Jme (Джейми Аденуга) и Skepta (Джозеф Аденуга) в 2005-м.