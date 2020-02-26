Исполнительницу хита Mercy насиловали и накачивали наркотиками

Британская певица Эйми Энн Даффи, известая как Duffy, рассказала о причинах своего исчезновения. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница хита Mercy заявила, что ее удерживали силой, насиловали и накачивали наркотиками. «Конечно, я выжила. Восстановление заняло время. Не существует легкого способа рассказать об этом, но могу признаться, что за последнее десятилетие я потратила тысячи и тысячи дней, чтобы вновь почувствовать в своем сердце солнечный свет. Сейчас он сияет», — написала Duffy.

Артистка не стала уточнять, когда именно произошел инцидент, а также не стала раскрывать личности людей, похитивших ее. Она заверила подписчиков, что сейчас находится в безопасности.

Исполнительница также отметила, что прошлым летом с ней связался журналист, которому она рассказала свою историю. По ее словам, в скором времени выйдет интервью, где будут раскрыты все детали ее исчезновения.

Duffy стала популярна в конце 2000-х. Среди наиболее известных хитов звезды — Mercy, Warwick Avenue, Rain On Your Parade и Stepping Stone. В 2009 году ее релиз Rockferry был удостоен «Грэмми» как лучший вокальный поп-альбом.

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