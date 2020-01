Джессика Симпсон назвала себя жертвой сексуального насилия в детстве

Американская певица Джессика Симпсон в мемуарах призналась, что пострадала от сексуального насилия в раннем детстве. Отрывок из книги опубликовало издание People.

Симпсон описала случай, произошедший с ней в возрасте шести лет. Тогда родители положили ее спать с дочерью друга семьи. «Она начала щекотать мою спину и потом стала делать вещи, которые были крайне неприятны для меня,— пишет певица. — Я хотела все рассказать родителям. Я была жертвой, однако чувствовала, что совершила что-то плохое».

По словам артистки, она решилась рассказать родителям о произошедшем только через шесть лет. Мать ударила отца по плечу и закричала: «Я говорила тебе, что что-то произошло». «Отец уставился на дорогу и ничего не говорил,— поведала Симпсон. — Мы никогда больше не останавливались в доме того друга, но и не обсуждали то, о чем я рассказала».

Певица призналась, что долгое время не могла справиться с детской травмой. «Я убивала себя выпивкой и таблетками», — отметила она.

Артистка перестала употреблять алкоголь в ноябре 2017 года, когда поняла, что наносит непомерный вред своему здоровью.

Джессика Симпсон завоевала известность в 2000-х такими хитами, как I Wanna Love You Forever и With you.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!