Слишком молодое лицо 39-летней певицы без косметики смутило фанатов

Американская певица и актриса Джессика Симпсон опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без макияжа, и поразила поклонников слишком молодым лицом. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости в воскресенье, 6 октября.
На фото 39-летняя Симпсон стоит в леопардовой пижаме и держит на руках свою полугодовалую дочь Берди. Подписчики звезды обратили внимание, что без косметики она выглядит намного моложе своих лет.
«Девочка, ты выглядишь на 15 лет без мейкапа!», «Я на самом деле думала, что на снимке Макси Дрю (старшая дочь Симпсон)», «Я в шоке... Вот это лицо!», «На фото один и тот же человек», — выразили свое удивление фанаты в комментариях к посту, который собрал 255 тысяч лайков.
В октябре еще одна американская знаменитость, супермодель Синди Кроуфорд, раскрыла секрет своей молодой внешности. Выяснилось, что появление морщин 53-летняя модель замедляет с помощью домашней сауны, которую посещает по утрам.