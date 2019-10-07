Слишком молодое лицо 39-летней певицы без косметики смутило фанатов

Американская певица и актриса Джессика Симпсон опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без макияжа, и поразила поклонников слишком молодым лицом. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости в воскресенье, 6 октября.

На фото 39-летняя Симпсон стоит в леопардовой пижаме и держит на руках свою полугодовалую дочь Берди. Подписчики звезды обратили внимание, что без косметики она выглядит намного моложе своих лет.

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«Девочка, ты выглядишь на 15 лет без мейкапа!», «Я на самом деле думала, что на снимке Макси Дрю (старшая дочь Симпсон)», «Я в шоке... Вот это лицо!», «На фото один и тот же человек», — выразили свое удивление фанаты в комментариях к посту, который собрал 255 тысяч лайков.

В октябре еще одна американская знаменитость, супермодель Синди Кроуфорд, раскрыла секрет своей молодой внешности. Выяснилось, что появление морщин 53-летняя модель замедляет с помощью домашней сауны, которую посещает по утрам.

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