Раскрыт секрет молодого лица Ким Кардашьян

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст раскрыла секрет своей молодой внешности. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время мастер-класса с визажистом Марио Дедивановичем (Mario Dedivanovic) в Лос-Анджелесе телезвезду спросили, как ей удается избегать появления морщин. «Не улыбаюсь», — ответила 38-летняя Кардашьян и добавила, что раньше старалась улыбнуться на каждом снимке.

Материалы по теме Самые властные и сексуальные женщины мира Им готовы подчиняться целые страны и континенты

Затем телезвезда рассказала, что во время последней беременности она страдала преэклампсией (осложнение беременности, при котором нарушаются показатели артериального давления — прим. «Ленты.ру») и у нее появились отеки. Кардашьян призналась, что множество подписчиков принялись высмеивать ее за полноту и «за то, что она не могла держать вес под контролем». Тогда она начала искать новые более удачные позы для фотографий.

«Даже если бы я была более уверенной в себе, я уже не хотела быть девочкой, которая улыбается на всех фото. Все это изменило мое состояние, изменило меня и мою личность», — пояснила телезвезда.

В декабре 2018 года Ким Кардашьян рассказала поклонникам об ухудшении состояния кожи лица из-за прогрессирующего псориаза. «Думаю, мне стоит начать лечение псориаза, потому что в таком плохом состоянии моя кожа не была еще никогда. У меня уже не получается скрывать болезнь», — встревожилась она.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!