Раскрыт секрет молодости Синди Кроуфорд

Сауна помогает американской супермодели Синди Кроуфорд сохранить молодость. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, по утрам 53-летняя модель проводит время в домашней сауне, что предотвращает появление у нее морщин.

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В среду, 2 октября, Кроуфорд поделилась в Instagram фотографиями процедуры. На одном снимке она позирует, сидя в белом полотенце в сауне с закрытыми глазами и без макияжа, а на другом держит телефон и смотрит в камеру. «Скучала по утренней сауне. Наконец-то я дома», — подписала фото Кроуфорд, которая только что вернулась с Недели моды в Париже, где вместе с мужем поддерживала дочь, топ-модель Кайю Гербер.

В феврале свой секрет молодости раскрыла участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст. Во время мастер-класса с визажистом Марио Дедивановичем в Лос-Анджелесе телезвезду спросили, как ей удается избегать появления морщин. «Не улыбаюсь», — ответила 38-летняя Кардашьян и добавила, что раньше старалась улыбаться на каждом снимке.

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