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Вокалистка Blondie рассказала о вломившемся в ее дом насильнике

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Дебби Харри

Певица Дебби Харри рассказала в своих мемуарах о том, как в середине 70-х годов она стала жертвой сексуального насилия. Об этом сообщает USA Today.

Это случилось в первые годы существования группы Blondie. Неизвестный мужчина напал на артистку, когда та вернулась в свой дом в Нью-Йорке вместе с другим участником коллектива Крисом Стейном. Он угрожал паре ножом, требовал деньги и наркотики, а затем связал Стейна парой колготок. Он также связал шарфом запястья Харри и велел ей лежать на матрасе, пока сам обыскивал квартиру.

По словам Харри, мужчина забрал гитары и фотоаппарат, а затем вернулся к ней, потребовал снять трусы и изнасиловал ее. «Я рада, что это случилось до эпидемии СПИДа, иначе я бы сильно испугалась. В конце концов, украденные гитары причинили мне больше боли, чем изнасилование», — написала певица в книге.

74-летняя Дебби Харри — американская певица и актриса. Она является вокалисткой Blondie, а также занимается сольной карьерой. Кроме того, она появлялась в фильмах «Полицейские», «Видеодром», «Семнадцатилетние», «Элегия» и «Моя жизнь без меня».

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