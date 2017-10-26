Мэрилин Мэнсон выгнал из группы обвиненного в изнасиловании басиста Рамиреса

Американский шок-рокер Мэрилин Мэнсон заявил, что отказался от сотрудничества с басистом Твигги Рамиресом (настоящее имя — Джорди Уайт), обвиненного в изнасиловании. Об этом певец сообщил в Facebook.

Мэнсон отметил, что на предстоящих гастролях Рамиреса заменит другой басист. Рокер пожелал бывшему участнику своего коллектива удачи. Комментировать причины такого решения он не стал, но в комментариях к посту многие поклонники поддержали его, указав на обвинения басиста в изнасиловании.

20 октября певица Джессика Аддамс из группы Jack Off Jill детально описала в Facebook то, как ее изнасиловал Рамирес. Она подчеркнула, что некоторое время находилась с музыкантом в отношениях.