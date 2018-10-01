Участника Sigur Rós обвинили в изнасиловании

Барабанщик исландской группы Sigur Rós Орри Паудль Дирасон покинет коллектив из-за обвинений в изнасиловании. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает The Guardian.

С обвинениями выступила художник из Лос-Анджелеса Меган Бойд. По ее словам, музыкант сексуально домогался ее в январе 2013 года. Это включало в себя «проникновение без согласия во время глубокого сна» после того, как они заснули в одной постели.

Бойд заявила, что Дирасон изнасиловал ее дважды за одну ночь. «Я думала, почему же я не ушла после первого раза — но я была пьяна, мертвецки уставшая и в шоке», — сказала она. Женщина также обвинила ударника в попытке «заставить ее молчать».

Дирасон в понедельник опубликовал в Facebook пост, в котором поблагодарил друзей за поддержку и доверие. Он отрицает все обвинения. По его словам, решение покинуть группу было для него сложным, но он не может позволить обвинениям негативно повлиять на репутацию команды.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!