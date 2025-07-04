Одна страна закрыла транзит для депортированных из России украинцев

Молдавия закрыла транзит для депортированных из России в Грузию граждан Украины

Власти Молдавии с 1 июля закрыли транзит для граждан Украины, которых депортировали в Грузию из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитников.

По словам собеседников издания, депортированные украинцы ранее летели из Тбилиси в Кишинев, а затем ехали в автобусе на Украину, поскольку возвращение через другие страны требовало больше времени и документов. При этом отмечается, что у многих граждан нет загранпаспорта, только справка об освобождении из российской колонии и так называемый белый паспорт. Из-за решения Молдавии украинцы вынуждены неделями находиться на контрольно-пропускном пункте (КПП).

Ранее в Молдавии задержали водителя, вывозившего с территории Украины уклонистов. Чтобы вывезти их из страны, организаторы использовали авторефрижератор. За данную услугу каждый уклонист заплатил по 8000 долларов (порядка 700 тысяч рублей).