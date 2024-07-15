В Молдавии задержали вывозившего уклонистов с Украины водителя

Погранполиция Молдавии задержала водителя, который вывез с Украины 15 уклонистов

В Молдавии задержали водителя, вывозившего с территории Украины уклонистов. Об этом сообщает Погранполиция республики.

По данным правоохранителей, 29-летний гражданин Молдавии вместе с товарищами помог 20 и 21 июня незаконно пересечь границу 15 украинцам. Чтобы вывезти их из страны, организаторы использовали авторефрижератор.

За данную услугу каждый уклонист заплатил по 8 тысяч долларов (порядка 700 тысяч рублей). Пограничники раскрыли схему, когда 25 июня двое украинцев пришли на пункт пропуска «Скулень» на границе Молдавии и Румынии.

Водитель, перевозивший граждан Украины, был задержан на 72 часа. После этого суд отправил его под домашний арест. У мужчины также конфисковали транспортное средство, на котором он помогал украинцам покинуть страну.

Ранее сообщалось, что пытавшийся сбежать с Украины мужчина спрыгнул с поезда на полном ходу. Инцидент произошел в двух километрах от границы с Польшей. В результате уклонист разбил голову и сломал ногу.