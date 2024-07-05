Мужчина попытался сбежать с Украины и спрыгнул с поезда на полном ходу

ГПС Украины: мужчина спрыгнул с поезда на полном ходу, пытаясь сбежать из страны

На Украине мужчина, пытаясь сбежать из страны, спрыгнул с поезда на полном ходу. Он сломал обе ноги и разбил голову, сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) республики в Telegram-канале.

«Травмированного мужчину спасли пограничники — со сломанной ногой и разбитой головой [он] лежал у железнодорожного пути в двух километрах от границы с Польшей. И уже после оказания медицинской помощи рассказал: спрыгнул с поезда Киев — Чоп», — говорится в публикации.

Отмечается, что о таком способе побега мужчина прочитал в социальных сетях. Сотрудники ГПС составили на уклониста протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.

Ранее стало известно, что на Украине набирает популярность новый способ уклонения от мобилизации — мужчины специально пытаются совершить преступление, чтобы попасть в тюрьму. Некоторые уклонисты пытаются попасть в зарубежные тюрьмы, например, в Финляндии.