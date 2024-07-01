Эксперт указал на желание украинцев отправиться в тюрьму вместо мобилизации

Военный эксперт Алехин: украинцы стремятся в тюрьму, чтобы не попасть на фронт

На Украине набирает популярность новый способ уклонения от мобилизации в Вооруженные силы республики (ВСУ). Среди граждан появилась тенденция специально совершать преступления, чтобы попасть в тюрьму, а не на передовую, рассказал aif.ru военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин.

«Украинские тюрьмы, конечно, не сахар, там волчьи законы и суровые нравы. Но выжить можно, кому-то по "авторитету", кому-то за счет подчиненности. Пайка убогая, но родственники могут передачами продуктов помочь», — объяснил эксперт.

По его словам, чтобы не оказаться на фронте, некоторые «продвинутые» украинцы стремятся попасть в зарубежные тюрьмы. Так, заехав в Финляндию через Эстонию, уклонисты могут добровольно показать приобретенные в Польше запрещенные вещества и отправиться отбывать срок в колонию в Хельсинки, привел пример Алехин. Там, указал эксперт, даже днем не закрывают камеры, а в качестве еды осужденным дают апельсины.

Ранее стало известно, что ежедневно более 100 уклонистов пытаются покинуть Украину. Об этом рассказал начальник отдела организации пограничного контроля Игорь Матвийчук.