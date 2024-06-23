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00:07, 23 июня 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли число ежедневно пытающихся скрыться уклонистов

Матвийчук: ежедневно около 100 уклонистов пытаются покинуть Украину

Фото: Reuters

Ежедневно около 100 уклонистов пытаются пересечь границу Украины и покинуть страну. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Игорь Матвийчук, его слова приводит ТАСС.

«В это число входят как те, кто пытается проехать через пункты пропуска, так и те, кто пытается миновать их», — объяснил Матвийчук.

По его словам, речь идет о тех уклонистах, которых удалось задержать или о которых сообщили пограничники других стран. Он отметил, что для незаконно пересекающих границу граждан предусмотрен штраф, в то время как организаторам побега грозит уголовная ответственность.

Ранее на Украине рассказали о переговорах с ЕС о возвращении в страну уклонистов. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, эти переговоры важны, потому что на границе ежедневно задерживают десятки уклонистов, которые хотят нелегально попасть в Евросоюз.

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