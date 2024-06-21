На Украине рассказали о переговорах с ЕС о возвращении в страну уклонистов

Киев ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о возвращении в страну уклонистов, незаконно пересекших государственную границу. Об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко, передает портал NV.ua.
«Конечно, каждая страна действует по законам и правилам Еврокомиссии. Поэтому переговоры относительно возможного возвращения наших граждан, если они нелегально пересекли границу, будут продолжаться и в дальнейшем», — сообщил чиновник.
Он добавил, что на границе Украины ежедневно задерживают десятки уклонистов, которые хотят нелегально попасть в ЕС.
Ранее Клименко также заявил о невозможности объявить демобилизацию на Украине. По его словам, у украинской армии просядет фронт, а боевые подразделения будут недоукомплектованы.