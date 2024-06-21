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09:24, 21 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о переговорах с ЕС о возвращении в страну уклонистов

Глава МВД Украины Клименко: Киев ведет переговоры с ЕС о возвращении уклонистов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о возвращении в страну уклонистов, незаконно пересекших государственную границу. Об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко, передает портал NV.ua.

«Конечно, каждая страна действует по законам и правилам Еврокомиссии. Поэтому переговоры относительно возможного возвращения наших граждан, если они нелегально пересекли границу, будут продолжаться и в дальнейшем», — сообщил чиновник.

Он добавил, что на границе Украины ежедневно задерживают десятки уклонистов, которые хотят нелегально попасть в ЕС.

Ранее Клименко также заявил о невозможности объявить демобилизацию на Украине. По его словам, у украинской армии просядет фронт, а боевые подразделения будут недоукомплектованы.

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      Глеб Палехов
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