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09:13, 21 июня 2024Бывший СССР

Глава МВД Украины заявил о невозможности объявить демобилизацию

Глава МВД Украины Клименко: если провести демобилизацию, то фронт просядет

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о невозможности провести мобилизацию в стране из-за «просадки» фронта. Его слова передает New Voice of Ukraine.

«Если мы демобилизуем тех людей, которые отслужили два года, то у нас просядет фронт и подразделения будут неполноценными», — заявил Клименко.

По его словам, Украина для начала должна подготовить замену действующим частям, а те люди, которые сейчас проходят подготовку, будут готовы через несколько месяцев.

Ранее Депутат Рады Марьяна Безуглая уличила во лжи секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко о скорой демобилизации на Украине.

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